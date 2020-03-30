陳麗全擁有一身好手藝，但也面臨失傳問題，擔心如果再不傳承這項手藝，經驗無法交給新人，可能造成工藝失傳。（盧金足攝）

古物修復師陳麗全投入古董家具修復多年，人稱「老家具醫生」，讓蟲柱或斑駁的古老家具回春。（盧金足攝）

國寶級藝術家陳庭詩2002年過世，故居設為陳庭詩紀念館，他生前收藏的古家具，包括雕工精細貼金的木櫃等10多件古董，有的斑駁，有的遭蟲蛀，請「古家具醫生」陳麗全展開修復作業，修復過程避免顏色失真，有的酸枝木難覓，修復過程也感受藝術家的生活美學。

陳庭詩現代藝術基金會委託古物修復師陳麗全，希望有的逾百年歷史古家具，在他妙手下回春，重現往日風華。

陳麗全表示，陳庭詩才華洋溢，國內外各大美術館收藏他的版畫、立體鐵雕、現代繪畫、書法、雕刻等作品，多年前曾與陳庭詩有短暫晤面，但因陳聽覺損壞，無法交談，沒想到在他離世多年後，有機緣修復他的典藏品。

其中有大型木櫃、多寶格、明式角椅，這些雕作工法，都可見出當時家具的手藝，古家具整理，處理的大部分都是有蟲蛀、顏色斑駁脫落、脫膠鬆動，必須先做除蟲再作修復，甚至有裂痕必須找同樣木材施作，重新上色，傳統工藝用時間慢慢研磨，急不得。

一身好手藝，但也面臨失傳問題，曾有年輕人來跟他學功夫，不到三天就跑掉，因為每件古文物、古家具都是一個新功課，不能像工廠量產，古家具擁有者，對修復抱持心情不一樣，有的是老歷史，有的是對一個人的思念，都在他的手中重新活過來，修復達人的使命更有人情味。

陳麗全強調，古家具修復，不是要完全變成新的家具，而是不能失去味道，如果將其上工業漆，簡直像新的家具，「就是少一味」，古家具的味道，他也想將這些功夫傳給下一代，但是古物修復無法像一般的技術可以開班授課。

他舉例，如果開班10個人，教出的徒弟到古家具修復的市場上，造成從事古家具修復師傅太多，古家具修復量不足，影響這個行業的生計，市場變僧多粥少，但如果再不傳承這項手藝，經驗無法交給新人，可能造成手藝失傳，這也是令人陷入兩難之處。

古家具真材實料，現在有的人對家具布置，流行中西合璧，連西方人也喜歡古董家具，與現代家具沒有違和感，還有年輕人收集古早的神明桌請他修復，最遠的包括從屏東和基隆都有人專程找來，作品重現當年風貌，古家具不是只當欣賞的古董，還能在生活中使用，讓藝術融入日常美學。

(中時 )