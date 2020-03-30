今（30日）上午台北市中山區北安路的板信銀行發生搶案，搶匪頭戴棒球帽、口罩，身穿藍色上衣，手持疑似M16步槍，一進到銀行便對著站在門口的保全腿部開一槍，導致保全右大腿中彈，當場倒地血流如注，搶匪隨後再朝天花板連開5槍，以眼神脅迫行員交錢，最後得手近80萬元後，迅速駕駛事前偷來的計程車逃逸，前後僅花了74秒，警方認為嫌犯動作俐落，研判並不是「一般人」所為，疑曾受過特種軍事訓練，刻正循線追緝中。

據悉，今晨8時20分許，歹徒帶著疑似裝有槍枝的旅行包，在捷運芝山站前招攬一台計程車，向司機表示要到新北市八里區龍源公墓掃墓，當司機開到北投區中央北路四段某加油站時，下車去加油站上廁所，歹徒卻趁機開走未熄火的計程車轉當犯案工具。

歹徒偷到小黃後，於上午10時36分許到板信銀行大直分行行搶，照理來說加油站與板信銀行大直分行的路線僅14公里，開車正常速度最慢約30分鐘就可以抵達，但歹徒卻開車在市區徘徊了快100分鐘才動手，警方據此懷疑歹徒可能臨時起意才決定下手行搶銀行。

10時36分許，歹徒將偷來的計程車停好，10點37分進入銀行，立刻對保全右大腿開槍，之後對空鳴5槍，要求行員將現金放入塑膠袋，臨走前又嫌金額太少，折返要求再放，最終劫走80萬現金，10點38分離開，整起犯案過程僅74秒。

不只過程迅速，這名搶匪蒙面，還以手勢、眼神要行員拿錢，全程都沒有說話，避免露出口音被行員記住，相當謹慎小心。且，警方事後檢視搶匪犯案的監視器畫面，發現搶匪使用的槍枝是長槍，但他開槍時只以單手持槍；警方推測，搶匪使用的可能是改造長槍，因為制式長槍的後座力強大，難以用單手擊發。警方在銀行內也找到6個擊發過的5.56釐米彈殼，警方目前正全力追緝搶匪下落。

另外，警方調查發現歹徒搭車全程戴口罩，並使用衛生紙包住手拉開車門把不想留下指紋，後來開車抵達板信銀行後更戴手套持槍犯案，作案手法相當老練；但警方對於小黃司機開車接客後、放著愛車讓乘客在車上，導致歹徒有可乘之機偷車犯案，對相關疑點，專案小組將交由市刑大偵八隊負責後續調查釐清。

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(中時電子報)