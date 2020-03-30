新冠肺炎疫情在歐洲延燒，就在法國巴黎傳出有可能封城後，位在法國大西洋沿岸的一座小島，突然暴增2倍人口，許多在這裡擁有別墅的富豪，紛紛在島上避難。由於小島只有6名醫生，這對於在當議生活的年長者來說，是非常具有威脅，當地醫生就痛批，這些有錢人「入侵」當地，帶來疫情，「這些人不負責任又自私」！

根據《紐約時報》報導，新冠肺炎疫情爆發後，對於擁有不止一間房的有錢人來說，封城令不過是讓他們換個地方「渡假」罷了。像是位在法國大西洋沿岸的「努瓦爾穆捷島」（Noirmoutier），原本居民不到1萬人，結果就在法國政府3月17日宣布進入全國封鎖後，人口暴增近2倍。

不過這些富豪湧入小島，反而是助長病毒擴散，當地已證實有60起疑似病例，根據島上醫生瓦塔尼安（Cyrille Vartanian）就直言，這些「外來人口」的行為既不負責任又自私，更形容湧入小島根本是入侵，「我們無能為力，因為這些人沒有被限制住在『主要』居所。」瓦塔尼安並稱，島上的居民普遍年齡較高，這些從城市來的人，可能將疫情帶來，加上島上就只有6名醫師，讓當地居民面臨不必要的風險，也相對壓縮了醫療資源。

在歐洲疫情爆發同時，富裕階級的人士轉移到郊區別墅，在那邊同樣可以遠距工作，甚至有許多人抱著渡假的心態，但是看在當地人眼中，像是這座島上的民眾只能被迫放無薪假，或者是在有限的保護措施下，繼續工作，服務這些「富豪們」。

努瓦爾穆捷島的居民，不但要和這些城市人搶購超市裡的食物，但是看著這ˋ些來自巴黎的顧客，將購物車塞得滿滿，像是塞了20條法國麵包，還有其他價值約台幣9800元的物資，就相當不滿。

有居民抱怨，「幾周前就應該把銜接得陸橋封鎖」，據了解，由於巴黎人湧入小島，目前已經成為當地人宣洩不滿的目標，有不少停在沙灘旁掛著巴黎車牌的車輛，至少有6、7輛車的輪胎被戳破。

據法國國家科學研究中心（National Center for scienceResearch）的社會學家維亞爾（Jean Viard）表示，回溯歷史，過去富裕階級在流行病出現時，離開城市幾乎是慣例，「社會菁英總是一隻腳在城市，一隻腳在鄉村」，但是當這些富豪們侵門踏戶的同時，卻未理解當地人的心情，也難怪會陸續成為在地人表達不滿的攻擊對象。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)