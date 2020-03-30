網紅鍾明軒經常針對時事議題發表看法，敢說敢言的嗆辣風格，擄獲不少粉絲。近日有網友在大學生社群網路網站「Dcard」，以「不喜歡鍾明軒」為標題，批判對方的言行舉止。對此，鍾明軒29日特地拍片反擊，表示想把蝙蝠塞進仗勢自由言論發文的酸民口中，更直言「我本來就看大學生不順眼」。

有網友本月25日在「Dcard」發表「不喜歡鍾明軒」的文章，內文提及「他常常說著要做自己，勇於表現自己，但我越看越覺得，越是裝作不做作，就是一種做作」、「自信與自傲只有一線之隔，做自己也要顧及到他人。」雖然該名網友強調純粹發表個人意見，仍惹怒鍾明軒隔空反嗆：「他就是發表對別人的負面看法之後，再仗著『我只是發表我自由的言論，這不是自由的社會嗎？公眾人物就應該受到大家的批評阿』，講這種話的人，就是很想塞蝙蝠到他嘴裡。」

鍾明軒表示不會因為他人不認同改變。（圖／翻攝自鍾明軒YouTube）

鍾明軒透露自己本來就看大學生不順眼，雖然他認同「年輕人是國家未來的棟樑」，但他看到許多大學生都非常無知，愛抱怨又不試著改變，只會「甘於現狀」。對於外界的批評聲浪，鍾明軒表示：「我有我自己認同的真理，我不會因為他們不認同我，我就改變我自己。」他認為大學生可以選擇活在同溫層，「但是你也會變成一個很無知的人，然後變得很盲目。」

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(中時電子報)