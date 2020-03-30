為更便利讓民眾取得口罩，行政院長蘇貞昌今天主持跨部會口罩會議，初步共識將讓民眾持健保卡可到超商插卡「預購口罩」，唐鳳政委辦公室表示，預計4月9日將開放已預購的民眾可「續購」口罩。另針對不了解如何上網的民眾，也可開放超商預購，同樣以4月9日為努力目標。

口罩實名制2.0讓許多上班族及學生青年族群可有管道取得口罩，但部分高齡或不熟悉網路操作的民眾，仍必需選擇排隊取得口罩。行政院發言人Kolas Yotaka表示，行政團隊正在研發如何讓不諳上網預定的民眾，也可以利用到實體超商，以插卡系統預購。

唐鳳辦公室也證實， 4月9日起，將開放已採網路預購口罩的民眾，可在超商操作事務機取得小白單的同時，多一個選擇「續購」的選項，方便完成下次預購。至於完全不熟悉網路預購的民眾，未來開放以健保卡在超商插卡預購口罩，這方面目前同樣以4月9日為努力目標。

(中時 )