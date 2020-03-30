竹南鎮公所為防範新冠肺炎疫情擴散，購置15萬片罩中罩，並獲在地社團與企業贊助35萬片，計50萬片罩中罩，讓民眾搭配口罩使用，延長口罩使用時間，鈞堡國際有限公司也以優惠價格，讓公所採購1萬2000瓶抗菌噴霧劑，分送至鎮內34家幼兒園及8所國小，每人1瓶，助學童隨時做好手部清潔抗菌防護。

鎮長方進興指示公所採購15萬片罩中罩，延長口罩使用時間，為免民眾頂著寒風及烈日大排長龍購買口罩，苗栗福德扶輪社及麥世科股份有限公司也贊助35萬片，合計50萬片罩中罩，將由里幹事及里長協助發送，竹南鎮民每人5片。

鈞堡國際有限公司讓公所以遠低於市價的優惠價格，採購1萬2000瓶抗菌噴霧劑，讓鎮內34家幼兒園及8所國小每位學童，人手1瓶隨身攜帶，落實手部清潔抗菌。

方進興感謝立法委員陳超明、苗栗縣議長鍾東錦、苗栗福德扶輪社的商洽及贊助、代表會主席何秀綿及代表們的全力支持，以及麥世科公司及鈞堡國際有限公司展現企業社會責任，讓公所能在有限預算下，採購足夠防疫物資，保障鎮民安全，共同努力防範疫情擴散。

此外，因應疫情，方進興說明，公所上半年辦理的大型活動皆已延後或取消，普覺堂清明祭祖追思法會也提前於21日的周六分3周辦理，分散祭祖人潮，並籲鎮內各民間社團，將上半年規畫的活動予以延後或取消，避免發生群聚感染，提醒鎮民務必勤洗手、戴口罩、避免參加大型聚會活動，共體時艱，共同為抗疫盡一份心力。

(中時 )