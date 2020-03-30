永豐銀行邀全民揪團「作伙豐媽祖」，合力遶境成功再代添平安金（香油錢）。永豐銀行零售金融處處長吳建毅30日表示，即（30）日起，全民下載「汗水不白流」app並揪團報名參與「作伙豐媽祖」，每隊於下（4）月7日至15日展開全台虛擬遶境，期間合力累計50萬步，達標隊伍將有機會由永豐代添平安金，進一步實踐金融物聯網科技、生活與信仰的深度結合。

吳建毅指出，永豐陸續於傳統果菜市場導入無現金農產智慧交易平台、客製化可點光明燈的宮廟ATM，以及應用物聯網串接個人運動與消費的永豐SPORT卡等，致力於將金融科技融入日常生活。

吳建毅表示，據統計，台灣各類寺廟達12,305家，多過國內四大超商，顯示信仰與生活密不可分；近期大型的宗教或各類活動均延期或取消，為協助民眾在家、上班或運動也能轉換成信仰的力量，邀請全民揪團、每隊最多8人，結合「汗水不白流」app累計每日行走步數，9天每隊合計達50萬步、即約達400公里，相當於一次盛大的媽祖遶境活動，上網還可查詢每日對應的休憩點，讓參與者在日常生活中即可伴隨神明一同遶台灣。

同時，每隊累計步數達標即可參與抽獎，有機會由永豐代添每人平安金500元給媽祖，展現信仰心意；吳建毅表示，以每隊8人估算，每人每日約走7,000步，9天即可逾50萬步；統計顯示，成人一般每日行走可達6,000步，也就是每日再多拚1,000步就可達標，隊友可透過app查詢團隊紀錄，相互激勵以達成目標。

除上述活動外，永豐銀行指出，只要下載「汗水不白流」app並註冊成功，可獲得代添平安金300元的抽獎機會；參與「作伙豐媽祖」活動者，若同時為永豐SPORT卡友且一般消費滿額，或新申辦永豐SPORT卡任刷一筆，均由永豐直接代添平安金100元。

(工商 )