劉冠廷主演公視人生劇展《小春與豬排》，劇中升格當爸，多場親情戲碼動人，為詮釋好爸爸，劉冠廷開拍前還特地到飾演女兒的何潔柔就讀小學等著牽她一起放學，拍戲空檔一起玩電動培養感情，何潔柔私下也喊他「冠廷爸爸」，劉冠廷也坦言，對成家、當爸爸會有期待。

被問到有設定好目標要成為爸爸了？劉冠廷坦言：「會有期待，但人生的那時間點還沒到。」認為爸爸嚴格的形象有影響到自己，他有次跟爸爸、爺爺一同到醫院，爸爸看一旁的人輪椅推不動，立刻趨前去幫忙推，那刻讓劉冠廷覺得：「爸爸好帥喔！」認為父親為自己帶來的身教多於言教，也運用在《小春與豬排》的演出中。

因為劇中角色是職災工人，劉冠廷上戲時，腳都得裹一大包、拄拐杖，腳被包著不僅會磨，還會悶，但他都沒喊苦，每天最期待的事，就是收工把那包脫掉，他搞笑說：「我會聞一下，確認沒有太臭，才還給工作人員。」

導演黃駿傑、何潔柔、劉冠廷出席《小春與豬排》媒體茶敘。（攝影／林士傑）

《小春與豬排》故事描述劉冠廷飾演的工人「阿天」因職災在家，調皮的女兒小春竟從養神豬的阿公（喜翔飾）偷來一隻小豬飼養；為家計所苦的阿天偶然發現小豬有報明牌能力，決定藉此「神豬」發財；但卻逼得小春大吵後離家……。

戲裡的明星豬「夏草」，被導演黃駿傑封為豬界的妻夫木聰，帥之外，還懂得走位，劉冠廷說「第一場戲，他就知道要站在我擺的兩張紙中間，還不會亂動」，眾人嘖嘖稱奇。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)