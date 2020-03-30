高雄市長韓國瑜到阿蓮區參加農漁會系統舉辦的餐會，他進入會場前，工作人員為他量額溫。（林瑞益攝）

高雄市長韓國瑜30日晚間到阿蓮區出席農會人士舉辦的餐會，他在致詞時表示，未來高雄市農業要成為進攻型的農業；為了幫助農民、漁民，已經成立「高雄首選」電商平台，不想出門的民眾只要上網訂購，東西就可以宅配到家。

韓國瑜、高雄市農會理事長蕭漢俊、高雄市政府農業局長吳芳銘，以及新聞局長鄭照新、海洋局長趙紹廉等人出席這場餐會。

韓國瑜表示，2019年高雄農產品外銷創下很好的成績單，蓮霧、芭樂外銷都很好，但2020年遭逢疫情，變得有點艱難，不過，農業局已經打造1個「高雄首選」的平台，希望可以整合相關資源，把農產品推銷出去。韓國瑜在致詞後，舉杯敬了大家，隨即離去。

鄭照新說，30日晚間是到阿蓮區傾聽農漁會的心聲，要有怎樣的紓困措施，對此舉行座談，以農業局、海洋局為主，在防疫的同時，也要拚農業與漁業的紓困，降低對民眾生活的影響。

(旺報 )