起火位置為高海拔針葉林，目前燃燒約12小時，燃燒面積約3公頃。（許家寧翻攝）

距離起火點約10小時路程，天亮若天候允許將載運人員入山。（許家寧翻攝）

蓮2700公尺林班地大火，直升機前往灌救。（空勤總隊提供／許家寧翻攝）

森林起火！花蓮縣卓溪鄉國有林地突傳火警，今早7時有登山客報案發現森林大火，空勤總隊出動直升機前往搶救，但下午因天候不佳撤退，目前火勢延燒面積約3公頃，林務局與警消共13人步行前往2700公尺山區救援，起火原因還有待調查。

林務局花蓮林管處副處長王怡靖說，卓溪鄉國有林玉里事業區第32林班，30日上午7時接獲登山民眾報案，空勤直升機派遣共5架次進行滅火，以吊掛、背著噴水袋等灑水灌救，火勢以區塊方式燃燒，下午2點時因雲層過厚，考量直升機安全先行返隊。

同時地面部隊從瑞穗林道入山，入夜後目前在該林道19公里處紮營，天一亮將繼續兼程趕路，由於距離起火點預估步行距離約有10小時路程，明早6點若天候許可，直升機將先行載運部分人員入山隔離避免延燒，目前燃燒時間約12小時。

林務局人員指出，起火位置盧利拉駱山為高海拔針葉林，濕度很高，不太容易不明原因自燃起火，起火原因還有待調查，由於該林地廣達萬頃，有部分原始森林及珍貴野生動物資源，初步研判火勢應不至對當地保育類動物造成影響。

(中時 )