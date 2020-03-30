3月30日是大陸中小學生安全教育日，大陸地震局當天組織推出《居家防疫期間如何做好地震安全準備》影片和《疫情期間中小學生地震安全知識圖解》，旨在抗疫期間共同提高中小學生地震安全意識和能力。

《疫情期間中小學生地震安全知識圖解》圖文並茂，包括做好防震準備、牢記震時避險原則、掌握就近躲避的方法、明確撤離時的要求、熟知震後疏散方法、震後疏散應遵循的要求等六方面內容，希望中小學生在主動配合學校做好疫情防控的同時，認真學習防震減災科學知識，提升防震減災意識和能力。

防震準備方面，要記住應急避難場所的標誌、嚴肅對待應急演練、準備「一包」和「一卡」等，一包是裝有應急物品和藥物用品的應急包，一卡是寫有家庭住址、父母姓名、聯繫電話等聯絡小卡片。

震時避險原則方面，要根據震時就近躲避，震後迅速疏散，能跑則跑，不能跑則躲等有效地震避險方法，按各自實際情況，因地制宜，迅速做出抉擇，同時要行動果斷，不要猶豫不決，在學校上課和校園活動時，要聽從老師指揮。

據了解，自1996年起，大陸將每年3月份最後一周的星期一，設為全國中小學生安全教育日。

(旺報 )