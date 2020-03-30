張理國、黃福其、林縉明／台北報導

促進轉型正義委員會任務5月到期，政院將在5月底前向立院提出促轉會「延任案」。蘇揆目前屬意由代主委楊翠真除；政務委員羅秉成也說，目前促轉會專任、兼任委員各缺 2名，未來送延任案時希望一併補實。藍委則嗆楊，人事案須送立法院同意、「我們等你喔！」

促轉會代主委楊翠丈夫魏貽君日前在臉書貼出家人與蘇揆合照，說「含淚祝福，再把她出借一年」。促轉會發言人葉虹靈被問到楊翠真除問題時說，蘇揆確曾拜會楊翠，但人事權在行政院，一切尊重政院發言。政院發言人Kolas Yotaka表示，若定案政院會正式發布。

蘇揆28日與政務委員羅秉成拜會楊翠一家，照片已對外公開。據魏貽君描述，這項人事案已呈明朗。也就是說在立院同意後，楊翠將真除主委。

國民黨立委陳以信昨在臉書嗆，蘇揆要真除楊翠是蘇揆權限，但他必須提醒，依據《促進轉型正義條例》規定，立院有行使「促轉會主委、副主委」同意權的法定職權；尤其促轉會原設定2年期限，時間到就應該關起來，現在時間到事情做不完，蘇揆不究責還要延長一年，就請一切照規矩來；立法院同意了提名才算數！「我們等你喔！」

陪同蘇揆拜會楊翠的羅秉成表示，蘇揆是拜會楊翠母親，有關人事及魏貽君臉書他不便說明。至於促轉會專任委員及兼任委員缺額問題，羅秉成表示，依法促轉會應有專任委員5人、兼任委員4人，但現在各缺2人，相關人事希望可以補實，與延任案一起送立法院。

(中時 )