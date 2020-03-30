《香港經濟新聞》30日報導說，美國疫情持續爆發，成為新冠肺炎確診個案全球最多的國家。美國前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hilary Clinton）在Twitter撰文，卻諷刺川普總統用疫情兌現「美國第一」（America First）的競選承諾。不少網友批評希拉蕊的言論過火，有共和黨眾議員亦要求希拉蕊刪去貼文。

希拉蕊27日在Twitter附上《紐約時報》報導美國為確診個案全球最多國家的連結，並指：他（川普）確實承諾過「美國第一」（He did promise "America First."）

共和黨眾議員克倫肖（Dan Crenshaw）隨即在Twitter反駁：

刪除妳的貼文。現在不是寫這些話的時候，政治機會主義拿美國的悲劇而獲得鼓掌，這不該是新常態。

克倫肖周日接受福斯新聞訪問時又指，在疫情蔓延之際，希拉蕊等人已經習慣了在任何不幸的情況發生時，對總統或其政治對手進行政治抨擊，但現不是做這些事的時候，疫情對所有美國人和全世界都是一場悲劇。

(中時 )