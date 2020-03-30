北韓終於講出試射飛彈原因是這個 19:392020/03/30 中時 孫昌國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北韓官方通訊社表示，即使北韓和美國領導人交好，美國也不會改變對北韓的敵對政策。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北韓官方通訊社今天（30日）表示，就算朝美領導人交好 美國也將不放棄敵對政策。一般認為，這樣的表述是在向美國總統川普強調，光領導人之間的善意和友好不夠，平壤要的是安全保證。 朝鮮中央通訊社週一報導，北韓表示即使北韓和美國領導人關係良好，美國將不會放棄其敵對政策。一名北韓官員表示，美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)正在破壞朝鮮恢復對話的意願，批評蓬佩奧近期有關對朝鮮制裁的言論。平壤週一稍早表示，已經成功執行超大型多管火箭炮試射。 (中時 ) #北韓 #領導人 #美國 #朝鮮 #通訊社 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普救經濟 盼復活節前啟動 04:102020/03/26 國際大事 兩大之間難為小，台灣應思趨吉避凶 04:102020/03/26 時論廣場 《CSO絕對武力》聯名《屍戰朝鮮》對抗變異殭屍 16:522020/03/26 科技 信任毀於疫旦 美秀肌肉搏籌碼 04:092020/03/27 焦點新聞 美企：應聽醫學專家建議 01:152020/03/27 全球財經 美國為何成疫情震央 01:162020/03/27 時論廣場 短評／別再用武漢病毒 01:162020/03/27 時論廣場 美擬新增華為限制 台積受累 04:092020/03/28 財經要聞 對沖基金大亨做空 海撈26億美元 04:102020/03/28 全球財經 蔡英文表示感謝 川普簽署台北法案 強化台美夥伴關係 04:102020/03/28 全球財經 國際熱門新聞 川普大驚：從沒在美看過這麼多屍體 - 國際 N號房吹哨人是女大生！潛入淫窟搜罪證…大驚：幼蟲塞生殖器是公開的 - 國際 金融時報社論： 白宮要為美國抗疫不力負責 - 國際 她酸川普靠疫情兌現「美國第一」 挨轟太超過！ - 國際 有仇必報！川普要梅根自付維安費 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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