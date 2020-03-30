北韓官方通訊社今天（30日）表示，就算朝美領導人交好 美國也將不放棄敵對政策。一般認為，這樣的表述是在向美國總統川普強調，光領導人之間的善意和友好不夠，平壤要的是安全保證。

朝鮮中央通訊社週一報導，北韓表示即使北韓和美國領導人關係良好，美國將不會放棄其敵對政策。一名北韓官員表示，美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)正在破壞朝鮮恢復對話的意願，批評蓬佩奧近期有關對朝鮮制裁的言論。平壤週一稍早表示，已經成功執行超大型多管火箭炮試射。

(中時 )