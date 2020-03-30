大陸將加強對新冠肺炎無症狀感染者的監測與追蹤，大陸國務院總理李克強30日召開會議，要求有針對性加大無症狀感染者篩查力度。而消息也傳出大陸近期有望向社會公開無症狀感染者數據。

中國政府報導，李克強主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，當前鞏固疫情防控成果，防止出現防控漏洞，必須突出做好無症狀感染者監測、追蹤、隔離和治療。要有針對性加大無症狀感染者篩查力度，將檢測範圍進一步擴大至新冠肺炎病例和已發現的無症狀感染者的密切接觸者、有特殊要求的重點地區和重點人群等。一旦發現無症狀感染者，要立即按「四早」要求，嚴格集中隔離和醫學管理，公開透明發佈信息，堅決防止遲報漏報，盡快查清來源，對密切接觸者也要實施隔離醫學觀察。

此外，第一財經指出，近期相關部門有望將無症狀感染者的統計數據向社會公開，並建立起發現一例通報一例的制度。接近政策制定的專家表示，此前未公布僅因沿襲慣例。

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