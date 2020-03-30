新冠肺炎肆虐，公益團體勸募也遭受衝擊，王宥忻30日出席公益活動，為了關懷弱勢家庭及兒童，特別捐贈500組防疫用品給紅心字會，將提供給弱勢家庭及獨居長輩使用，在台上，王宥忻揪一對寶貝兒女一起做公益，宣導正確洗手方式，豈料上台前，兒子要拿下口罩時，大喊：「我會變成防疫漏洞！」逗樂眾人。

她分享教育小朋友防疫觀念很重要，「不要以為小朋友聽不懂，其實他們還會提醒大人比我們更認真」，她大讚兒女外出、回家都認真洗手，先前一聽到受邀公益活動，詢問10歲兒子、8歲的女兒是否要一同出席呼籲正確的防疫方法，兒女也一口答應，在現場也不怕生的一起參加活動、開心合影。

因疫情關係，全家減少外出，她常跟小孩談到新冠肺炎的嚴重性，她直言：「有人得的這個病就走了、死掉了。」結果兒子童言童語：「我死掉要當貓頭鷹，因為貓頭鷹的頭可以360度旋轉。」她回：「你不當我小孩嗎？」兒子笑說：「等我當完貓頭鷹再當你小孩。」

此外，她18歲時，父母被倒帳千萬元，住家被法院查封、破產，歷經生活上的經濟困難，曾有想走上絕路，不過幸好靠著信念，更努力過日子，「小時候家中經濟狀況不好，常成為被同學嘲笑的對象」，在結婚生子後，也因為童年的經歷，學會站在孩子的角度思考。她近來推出新專輯《宥見逆光的幸福》，盼藉著歌曲對幸福的描繪，能帶給更多人溫暖。

(中時 )