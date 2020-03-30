已遭「快樂瑪麗安」解除加盟的南海分校，負責人林漢凌、女老師劉蕓德、金智儀3人涉嫌長期凌虐梁姓男童，遭依妨害幼童發育罪起訴。台北地院今傳喚時任林姓行政助理，還原凌虐手法，還數度激動落淚，到場旁聽的梁童母親也全程止不住哭泣。

林女表示，她2011年至2014年間任職行政助理，梁童當時是小學1、2年級，永遠坐在教室角落地板，沒有桌椅，寫作業都趴在地上；她曾看到林漢凌盯著梁童吃剩下的麻辣燙，甚至還趁其他小孩午休時，給梁童吃發霉的蛋糕。

林女哭著說，梁童經常被用「愛的小手」打手心，甚至在辦公大廳罰半蹲，她外出採買數小時回來後，梁童頭髮已經全濕、臉色發白、冒冷汗、全身一直發抖，竟然還是一直在蹲。

林女說，她還聽說林漢凌叫梁童把手腳撐在不同椅子上，示範「桂河大橋」體罰動作給同學看，或是用膠帶蒙住梁童眼睛、綑綁手腳，壓進水中嗆水；她很想要告訴梁童家長，但她沒有人證、物證，家長也幾乎只由林漢凌接觸。

林漢凌反駁，她平常不會管小朋友上課的事情，但下午都會站在門口等父母來接，梁童父母卻從來沒有反應小孩有問題，或去看醫生，7年來都是快快樂樂上學，做教育最重要的就是口碑，她沒必要為了一個孩子搞壞名聲，怎麼可能做這種事？梁童離開後，學生還比之前更多。

檢方起訴指出，林漢凌、劉蕓德、金智儀3女涉嫌以毆打、吃發霉點心、壓頭入水、桂河大橋等「十大酷刑」凌虐梁姓學童，時間長達7年，導致梁童產生創傷壓力症候，涉犯妨害幼童發育罪。

(中時 )