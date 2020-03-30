西班牙累計確診病例達到85195例，已超過大陸。目前排名世界第三。大陸到確診數已經退居第四。排名在美國，義大利和西班牙之後。

西班牙衛生部公佈，該國累計新冠肺炎確診病例週一增至85,195例，這個數字顯示西班牙的確診病例數已經超過中國，根據最新資料大陸的累計確診病例為81,470例。

衛生部還表示，西班牙新冠病毒死亡病例週一增至7,340例，周日為6,528例。

(中時 )