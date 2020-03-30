西班牙確診病例剛剛超過大陸 全球排第三 19:472020/03/30 中時 孫昌國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 西班牙確診新冠人數超越大陸，變成全球第三。圖為西班牙人在陽台為醫療人員加油打氣。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西班牙累計確診病例達到85195例，已超過大陸。目前排名世界第三。大陸到確診數已經退居第四。排名在美國，義大利和西班牙之後。 西班牙衛生部公佈，該國累計新冠肺炎確診病例週一增至85,195例，這個數字顯示西班牙的確診病例數已經超過中國，根據最新資料大陸的累計確診病例為81,470例。 衛生部還表示，西班牙新冠病毒死亡病例週一增至7,340例，周日為6,528例。 (中時 ) #西班牙 #累計 #確診病例 #大陸 #85 也許您會感興趣 推薦閱讀 八里唯一景觀耐震宅「勤樸天逸」輕軌交通優勢熱銷85成 12:142020/03/26 財經 菲律賓9名醫生死於新冠肺炎 16:492020/03/26 國際 美國確診數世界第一 全球沒有中疫的地區只剩A開頭 10:102020/03/27 國際 陸新冠肺炎新增確診55例 死亡5人 12:052020/03/27 兩岸 福建新增境外輸入確診病例3例 16:552020/03/27 兩岸 分散國際航班奏效 北京今午前無境外移入確診病例 20:132020/03/27 兩岸 全台85個據點統一精工轉靠台塑化陣營 19:402020/03/27 財經 陸新增確診病例45例 境外輸入44例 09:152020/03/29 兩岸 陸新增確診病例45例 44例為境外移入 16:432020/03/29 兩岸 全球新冠確診日增10萬例 專家：有些失控了 17:452020/03/30 兩岸 國際熱門新聞 川普大驚：從沒在美看過這麼多屍體 - 國際 N號房吹哨人是女大生！潛入淫窟搜罪證…大驚：幼蟲塞生殖器是公開的 - 國際 金融時報社論： 白宮要為美國抗疫不力負責 - 國際 她酸川普靠疫情兌現「美國第一」 挨轟太超過！ - 國際 有仇必報！川普要梅根自付維安費 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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