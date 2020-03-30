國營銀行土銀也加入台灣Pay現金回饋行動支付促銷行列。土銀30日宣布，自4月1日起，土地銀行首度與「小北百貨」共同舉辦為期3個月的現金回饋優惠活動，單筆消費滿250元即可享現折50元回饋，現金回饋現折率達20％。

土銀指出，小北百貨24小時全年無休，全台137家門市連鎖服務，創立已26年，是台灣知名連鎖生活百貨業者，提供消費者數萬種商品及多元化的服務，舉凡日常用品、五金百貨、文具、廚房用品及各種生活所需商品應有盡有。

這也是土銀首度和百貨量販通路進行台灣Pay行動支付合作，土銀指出，將藉此雙方合作優惠活動，建立「台灣Pay」在地連鎖生活零售的示範性使用場域，並提供民眾24小時全年無休的行動支付購物體驗。

土銀也預告，「台灣Pay」在今年第二季也將攜手其他知名店家提出現金回饋優惠，包括築間幸福鍋物、悟饕池上飯包、茶湯會、八方雲集、全國電子、三商巧福、拿坡里、福勝亭、鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、Q burger饗樂餐飲、丁丁藥局、聖德科斯、太和工坊等，合計將有上千店面適用。

(工商 )