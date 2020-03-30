總太地產（3056）股價遭警示，今（30）日公布2019年財報，去年稅後淨利4.71億元，年增率達41.34％，EPS2.25元；自結2月本期淨利達2.06億元，單月EPS0.98元，年增率高達25.5倍以上。

總太地產董事會已決議，每股擬配息3元，創下近8年新高。在高股息支撐，總太上周股價連番上漲，今日盤中股價逆勢翻紅、上漲了0.55元，漲幅近2％，總成交量破3,000張。以收盤價28.85元推算，現金殖利率超過10％，吸引大批投資人追捧。

(工商 )