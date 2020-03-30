總太地產2月EPS達0.98元 19:552020/03/30 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總太地產（3056）股價遭警示，今（30）日公布2019年財報，去年稅後淨利4.71億元，年增率達41.34％，EPS2.25元；自結2月本期淨利達2.06億元，單月EPS0.98元，年增率高達25.5倍以上。 總太地產董事會已決議，每股擬配息3元，創下近8年新高。在高股息支撐，總太上周股價連番上漲，今日盤中股價逆勢翻紅、上漲了0.55元，漲幅近2％，總成交量破3,000張。以收盤價28.85元推算，現金殖利率超過10％，吸引大批投資人追捧。 (工商 ) #總太 #總太地產 #EPS #年增率 #股價 也許您會感興趣 推薦閱讀 總太擬配息3元 近八年新高 04:102020/03/26 證券．權證 高股息撐盤 總太開盤拉漲停 09:322020/03/26 財經 《台北股市》盤中焦點股：南電、歐買尬、總太、智擎、興采、智伸科 10:002020/03/26 財經 網家2019營收、獲利雙成長 19:012020/03/26 財經 建商防疫出新招！推線上客變與線上區權會 20:112020/03/26 財經 台中建商攻年輕族群 推線上賞屋 01:152020/03/27 產業．科技 嘉威出運 去年Q4 EPS近3元創高 01:152020/03/27 證券．權證 股市看板－正新去年EPS 1.07元 略低2018年 01:152020/03/27 證券．權證 高股息撐盤 總太開盤一度拉漲停 10:552020/03/27 財經 《汽車股》庫藏股出鞘，和大彈高 10:512020/03/27 財經 財經熱門新聞 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 財經 - 工商 停牌原因揭曉！裕隆去年大虧244億元 首度減資彌虧 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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