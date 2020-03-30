戴愛玲將5月23日在台北國際會中心舉辦「愛戴2020」演唱會，不過近來新冠肺炎肆虐，疫情重創兩岸演藝圈，5月份台北小巨蛋的演唱會幾乎紛紛宣布延期，她所屬索尼唱片表示雖然疫情嚴重，演唱會是否延期尚未定案。戴愛玲目前仍照原訂計劃，緊鑼密鼓演練中，並持續運動健身、做好萬全的準備，保證會讓歌迷看到最精彩的演出。

而戴愛玲為宣傳演唱會，日前上三立《型男大主廚》，她自封「花瓶」完全不會煮菜，根本不能進廚房，拿手好菜就是泡麵，因此特別拉著好友夏于喬（喬喬）一起上該節目，喬喬自從離開節目後，很少回娘家，這次就是為了力挺戴愛玲才點頭。

喬喬一出手果然展現在節目中多年累積的好廚藝，獲得勝利，戴愛玲開心說：「和喬喬一起來就對了！」在現場，戴愛玲和喬喬要挑戰拉長音，可以換得廚師詹姆士的幫忙，沒想到有「鐵肺公主」封號的戴愛玲，竟然只唱了10幾秒就笑場結束，喬喬則唱了40幾秒，笑說：「愛玲太誇張，唱十幾秒就斷氣，愛玲在現場是被大家弄笑了，她本來就是個很愛笑的人，不過『鐵肺氣短』這件事，應該會被我們笑好一陣子。」

(中時 )