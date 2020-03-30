田馥甄（Hebe）30日歡慶37歲生日，S.H.E向來每年都一起替彼此慶生，當然今年也不例外，3人一起去基隆八斗子的望幽谷，踏青爬山，愉快的跟美麗海景合影，Hebe表示：「生日快樂之家人姐妹一起走出戶外踏青趣，我愛你們。」

不過當天一大早天氣頗佳，大夥人享受爬山樂趣，直到下山時，才開始下雨，讓Hebe直呼：「太lucky了！老天爺很眷顧我們，很幸運，讓我們可以出外踏青！」不過近來新冠肺炎肆虐，她表示這次330是防疫之旅，「生日就是走出戶外，保持運動習慣，讓身體更健康，也增加免疫力。」Hebe分享爬山時，陳嘉樺（Ella）請大家吃醃漬橄欖，自虧：「阿嬸們的戶外零食。」

此外，Hebe前天也先提前和家人們過了生日，特地到苗栗的獅頭山踏青，氣候晴朗，心情非常開心，她許願：「希望2020年是個身體健康，走出戶外的開始，每個人都要好好的。」

Hebe開心與大自然合影。（擷取自臉書）

(中時 )