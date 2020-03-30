湖南省郴州市政府通報，3月30日11點40分許，京廣線湖南省郴州永興縣高亭司鎮永華村境內，T179次（濟南至廣州）列車發生脫軌側翻事故，消防救援人員進入旅客列車內部，對被困人員進行救援，目前，最後一名被困人員已被救出。事故造成1人死亡、4人重傷、123人輕傷，事故原因正在調查中。

網路上流出的數段影片顯示，脫軌側翻事故發生後，位於車輛前部的多節車廂衝出軌道，車頭處也起火冒出陣陣濃煙，車廂內的乘客紛紛爬出車窗逃生。

張先生介紹，側翻後他躲到桌子底下，由於車廂是傾斜的，很多乘客往他這邊倒，他被四五個人壓在下面，腳被卡在凳子下面，「可能是因為有人壓在我上面，我沒受很大的傷。」「一根鋼筋直接把我的褲子插穿，還好我的腿細，沒有受傷。」他說，自己的手只擦破一點皮。事後他從車廂內爬出，攀爬到附近的山上。

據中國鐵路廣州局集團有限公司官方微博通報，3月30日11時40分，受連日降雨影響，京廣線馬田墟至棲鳳渡站下行區間發生線路塌方，T179次（濟南至廣州）列車運行至該區段時，火車司機發現後立即採取緊急煞車，列車撞上塌方體，導致機後第一節發電車起火，第二至六節車廂脫線傾覆。

T179次列車是大陸鐵路運行於山東省會濟南至廣東省會廣州之間的一對特快旅客列車。列車沿京滬鐵路、新兗鐵路、京九鐵路、橫麻鐵路和京廣鐵路運行，途經山東、河南、安徽、湖北、湖南、廣東六省，共15站，依次為：濟南、泰山、兗州、濟寧、菏澤、商丘南、阜陽、武昌、岳陽、長沙、株洲、衡陽、郴州、韶關東、廣州，全程1998公里。

《齊魯晚報》報導，該趟列車是自疫情以來，山東首條恢復辦理到達武漢客運業務的列車，途經武昌站。

(旺報 )