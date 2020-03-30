前行政院長郝柏村今天辭世，前台北縣長周錫瑋在臉書直播緬懷「郝伯伯」，表示郝的辭世也代表政治上一個世紀的結束。周也回憶過去與郝伯伯的互動，感謝郝對國家、社會及提攜後進的付出，希望郝龍斌及家人節哀。

周錫瑋在臉書直播「勇者-郝柏村院長走了！懷念他的勇敢、誠實以及慈祥」，強調郝柏村經歷台灣民主政治成長、兩岸對抗、戰火連天，是勇敢的軍人，也當過行政院長，是非常有魄力的行政院長，晚年對國家、中華民族發展仍非常認真，且提攜後進。

他說，郝伯村的離世，代表政治上一個世紀的結束，蔣經國時代到馬英九時代，這過程中許多堅持的人，一生為了理想當成最大志業，不管在朝、在野，都有這份心讓國家更好，讓中華民國政治更安定、更進步，郝伯伯表現長者風範、捨我其誰的擔當，是大家應學習對象。

周錫瑋回憶指出，當年他要選台北縣長時還在親民黨，郝柏村找他談，希望他回到國民黨參加初選。他聽了郝伯伯一席話後，體悟到兩件事：第一，如果藍軍分裂，絕對打不贏這場選舉，事後證明每次選舉都是如此；第二，如果國民黨內有初選機制，那就是真正最好民主呈現，若民主機制能勝出，藍軍就會團結、就會在選舉打贏，從尤清到蘇貞昌都證明這件事。

他說，他永遠記得郝伯伯找他談、曉以大義的過程，並談及自己的理念，讓他由衷佩服。

周錫瑋也說，郝伯伯跟他曾有過在金門的淵源，雖不是常來往，但理念相通、能一起努力；郝伯伯退下來行政院長後，每次見到面，都是很客氣，對他非常慈祥、和藹，告訴他很多家鄉的事，剛好郝伯伯跟他父親都是來自江蘇省鹽城縣人。

他說，他從郝伯伯身上學到很多，最能體認、感觸的是郝的勇敢，一直都有軍人的勇敢；誠實，政治人物該要有的誠實；以及慈祥，對晚輩提攜、勉勵、訓練、提示跟照顧，甚至噓寒問暖，是慈祥的長者。

周錫瑋表示，他想跟郝伯伯說，感謝對國家、社會、對他們這些人的照顧、付出，大家永遠會記得，在今天社會可以做最好典範，讓大家永遠記得，也希望郝龍斌、郝家人節哀，希望大家記得中華民國這麼長的歷史裡面，有「郝柏村」這位人物，成為最好學習典範，為國家社會付出這麼多，永遠緬懷。

(中時 )