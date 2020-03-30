最支持體育的富邦金控，召集中職富邦悍將、ABL臺北富邦勇士及贊助菁英選手們推出「#宇宙邦罩你」系列影音主題，從今天起至4月底，每周以精彩影音內容陪伴大家正向防疫，為台灣加油。

「#宇宙邦罩你」集結了富邦重量級教練及明星選手們，以活力的舞蹈和幽默的演出，呼籲全民減少外出，改為在家多看書、聽音樂、欣賞電影等，以正向態度面對疫情，盼為當前的社會氛圍增添正向的力量！

首集「#宇宙邦罩你」，邀請富邦悍將總教練洪一中及球員林哲瑄、胡金龍、方克偉、陳品捷；臺北富邦勇士總教練許晉哲總教練、林志傑、林書緯、賴廷恩；富邦選手潘政琮、郭婞淳、台灣大贊助選手徐薇淩及莊吉生共襄盛舉！二位總教練不同於以往場上的嚴肅形象，以活力舞姿展現出反差效果。潘政琮及莊吉生也遠從海外自拍錄製舞蹈響應這次活動，為台灣的民眾加油打氣！搭配富邦「為你加油」品牌歌曲及演繹保持安全距離、袖子遮口鼻、勤洗手等動作，提醒民眾防疫禮貌。

第二集「#宇宙邦罩你─暖心悍將妙錦囊」，由洪一中領銜主演，洪總展現暖男本色與球員林哲瑄、胡金龍幽默互動演出，傳達防疫期間除了保護自己更不忘關心他人的重要性。

第三集「#宇宙邦罩你」中旅美高球選手潘政琮、「舉重女神」郭婞淳及台灣大贊助高球選手徐薇淩、網球好手莊吉生，展現運動之外感性的一面，不藏私地跟大家分享減壓與撫慰心靈良方，包括感動人心的電影─2016金球獎提名電影「攻敵必救」，以及心靈叢書─《讓不願平凡的你，全力以赴到感動自己》、《做自己，還是做罐頭？勇敢

挺自己的第一堂課》及《CHAMPION MINDED》等。第四集「#宇宙邦罩你」將深入臺北富邦勇士隊員的日常，邀請林志傑、林書緯、賴廷恩與球迷分享熱愛的歌單，盼與好久不見的球迷共享音樂正能量。

「#宇宙邦罩你」系列主題一到四集將每周陸續於「富邦FUBON粉絲團」曝光，同時由台灣大、myVideo、MyMusic、myBook共襄盛舉，提供免費音樂試聽，電影及電子書試看，活動將由富邦FUBON粉絲團刊出影片時同步舉行網路抽獎。

(中時 )