陳男承租太平及龍井區2處空地，堆置含有害物質戴奧辛太空包百餘包，案經檢察官偵辦查獲。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

陳男承租太平及龍井區2處空地，堆置含有害物質戴奧辛太空包百餘包，案經檢察官偵辦查獲。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

31歲陳男向林姓男子承租太平區空地，由吳姓男子開曳引機、黃男開吊車及許男等人協助作業，分3次將含有害物質戴奧辛的集塵灰太空包，運送到場堆置。陳男要向張男租用龍井區空地，還沒簽約就由黃男等載21包太空包要推置，張男發現制止。案經檢察官指揮查獲，台中地檢署依違反《廢棄清理法》起訴陳男等7人。

起訴書指出，陳男向林男承租台中市太平區及北屯區等空地。由黃男駕駛曳引車，分別在2019年1月間、3月間及4月間共分3次到彰化縣果菜市場交流道下方、台中市梧棲區修理場旁空地處，運載含有戴奧辛的事業廢棄物太空包135包到太平區的空地堆置。另有黃姓男子開吊車到場協助吊掛作業、許姓男子到場協助解下吊車的勾頭。

陳男還在2019年2月間打電話給台中市龍井區1塊空地的張姓地主，表示要以每月6千至1萬元的代價承租，用來放置舊模板，並約定時間簽約，但是尚未完成簽約，又由黃男等多人開曳引車運載31包集塵灰太空包到場堆放，被張姓地主發現阻止，輾轉再運到租用的北屯區空地堆放。

案經檢察官指揮偵辦，陳男坦承犯行，其他運送及協助的黃男、吳男等人均否認，辯稱「僅單純運送」，不知內容物；太空包都是密封的，並不知道有含戴奧辛等事業廢棄物，但多人坦承太空包很臭、有臭酸味及灰塵瀰漫。

林姓地主在2019年3月24日與陳男簽訂租地契約，但他與陳男的LINE對話向陳表示：「請問東西都清空了嗎？」、「有人跟我反映味道很刺鼻」、「如果再放下去，可能我擋不住壓力」等語，檢方研判林姓地主等人知情，依違反《廢棄清理法》起訴。

(中時 )