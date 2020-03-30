新冠肺炎疫情未歇，國內針對居家檢疫者採手機定位的「電子圍籬」方式，確保當事人不會違規到處跑，不過中央流行疫情指揮中心30日指出，曾有一位民眾剩4小時就解除居家檢疫，卻將手機關機，後來被警員與民政人員找到，並對這位民眾祭出20萬元的罰單，對此指揮中心也拜託民眾能配合政府的居家檢疫，讓疫情的危害降到最低。

副指揮官陳宗彥表示，「電子圍籬的真正錯誤率不到1%，因為是以5家電信系統的基地台做定位，在原始條件上有較弱的部分，會在找業者來看如何提升準確率。目前仍可透過24小時的軌跡的電子判讀及當事者可回復的雙向簡訊，減少錯誤率造成的不必要困擾」。

指揮官陳時中也表示，目前居家檢疫者將近5萬人，若全都由人力追蹤恐怕太過吃力，透過系統能有效掌握檢疫者的行蹤，並且呼籲檢疫者能配合政府的居家檢疫，避免增加員警與民政人員的負擔，也害自己吃上不必要的罰單。

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(中時電子報)