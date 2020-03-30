COVID-19（簡稱新冠肺炎、武漢肺炎）肆虐全球，確診人數破50萬，連醫療先進的美國，也擋不住破10萬的龐大確診人數，在紐約市，呼吸器不夠用、沒有床位，急診大排長龍，醫療體系幾乎快要癱瘓。大家都在問，治療新冠病毒的藥物，何時才能上路?

目前為止，並沒有治療新冠肺炎的特效藥。面對急遽增加的病患人數，疫苗開發需要時間，只能利用已通過認證的藥物譬如奎寧類、抗病毒及抗愛滋藥物，來搶時間救治病患。不過，這些藥物用來治療新冠肺炎的個案數不多，真正療效還有待驗證。

羥氯奎寧是人工合成藥物，結構與奎寧類似，毒性少、臨床上使用多年。（圖片來源：pixabay）

1顆不到3元台幣、老藥新用的「羥氯奎寧」（Hydroxychloroquine，簡稱HCQ，市場多以Nivaquine或Plaquenil為藥名），夾著價格親民及安全性高的優勢，獲得多國領導人首肯，優先列為新冠肺炎推薦用藥。

譬如美國總統川普公開力挺羥氯奎寧及氯奎（Chloroquine，CQ），推薦全美使用；法國總理馬克宏不顧專家反對，批准使用羥氯奎寧，不僅用在新冠肺炎重症，只要醫師開立處方，民眾就可在家使用羥氯奎寧；台灣也於（26）日由中央流行疫情指揮中心宣布，將羥氯奎寧列入《新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染臨床處置暫行指引（第五版）》，醫生評估需要並和患找討論過，就可使用。

羥氯奎寧、氯奎都是人工合成的奎寧類藥物，能對抗瘧疾，並具有抗病毒及免疫調節作用，多用來治療風濕關節炎、紅斑性狼瘡等自體免疫疾病。兩者結構與奎寧類似，但分子式不同，毒性、副作用也比奎寧小，尤其羥氯奎寧是由氯奎衍生而來，毒性少掉一半以上，是目前醫院常用的奎寧藥物。

「不用趕工製造、本來就有，」胸腔重症醫師蘇一峰說，羥氯奎寧的好處是使用十多年、安全性高、供應量足夠，也不像抗病毒藥物瑞德西韋須經過繁複的臨床試驗，羥氯奎寧馬上就能運用在病患身上。

羥氯奎寧對新冠病毒的療效驗證，來自法國馬賽地中海傳染病研究所所長迪迪埃•拉烏爾（Didier Raoult）團隊的研究。拉烏爾是國際知名的病毒及生物學家，3月18日在《國際抗菌劑雜誌（International Journal of Antimicrobial Agents）》發表一項20例的臨床測試，結果發現每天服用羥氯奎寧的人，3～6天後體內病毒就能轉為陰性，若與抗黴菌藥物Azithromycin（商品名：日舒）共用，效果更快，藥物介入第5天病毒就能全部轉陰性。

這份研究引發全球關注。法國衛生部宣佈，在包括比利時、荷蘭、盧森堡、英國、德國、西班牙和法國在內至少7個歐洲國家展開臨床試驗，將有3200名患者參與；美國食藥署（FDA）也同步跟進，展開大規模臨床測試以及預防性研究 。

「羥氯奎寧是免疫抑制劑，可以降低1～2成的人體免疫調節反應，」蘇一峰提到，新冠病毒會攻擊免疫系統，之前會用類固醇來治療，後來發現類固醇效果太強，會延長病毒清除的時間，因此改用羥氯奎寧，較平和地調控身體免疫反應，研究也顯示，羥氯奎寧可縮短患者排出病毒的時間。而病毒愈快排出，就能減少待在隔離病房。

日舒則是抗黴菌的抗生素，「社區型肺炎很常用，」蘇一峰提到，通常肺炎分成醫院感染、養護機構感染及社區型感染肺炎3種，前兩者的細菌較「毒」，要用上強效抗生素，社區型感染的細菌較不毒，可考慮選擇抗藥性低的抗生素，日舒就屬於這種。

縮短病毒排出時間，能讓患者早點離開隔離病房，減少醫療負擔。（圖片來源：pixabay）

羥氯奎寧也可阻止病毒與細胞融合與複製，或透過干擾細胞結合病毒受器的醣基化，來阻絕病毒感染細胞，臺大醫院北護分院腸胃科主治醫師吳偉愷提到。但他也說，「有療效是一回事，療效能有多好，又是另外一回事。」他對羥氯奎寧能否能解決所有武漢肺炎造成的嚴重問題，持保留態度。

特別提醒，羥氯奎寧有視力模糊、心律不整等副作用，一定要在醫囑下用藥，切忌自行使用。

在法國，反對馬克宏批准羥氯奎寧，主要是考量安全性。因為羥氯奎寧尚未經過正式驗證、副作用不明，學者建議應該如同其它正在進行實驗的藥物一樣，經過正規程序檢驗。

即使台灣已核可將羥氯奎寧運用於治療新冠肺炎，但專家諮詢小組召集人張上淳也坦承，羥氯奎寧目前研究屬於初步且僅少部分個案使用，證據不強，「還不是非常確定有效，」他說，在無其它藥物可選擇的情況下，這類藥物相對安全，而且可縮短病毒排出時間。一般建議可使用7天，懷孕不可用，且避免大劑量使用。而且使用前，醫生必須向患者告知此藥對新冠病毒證據仍不足的狀況，患者同意後才可使用。

羥氯奎寧在病毒強變異的特性下後續療效如何，還有待進一步的試驗結果及臨床檢驗。

瑞德西韋：抗病毒藥物，臨床試驗進行中

瑞德西韋製造廠商吉利德公司宣稱，瑞德西韋是實驗性藥物，目前不足以確保藥物能被廣泛使用。（圖片來源：pixabay）

除了羥氯奎寧，瑞德西韋(Remdesivir)是美國疾管署（CDC）正式納入COVID-19治療清單的2種藥物，因為它曾於24小時內在美國首位重症新冠病毒患者身上發生療效，並且刊登在國際醫學期刊《新英格蘭醫學期刊（NEJM）》。

瑞德西韋對多種RNA&病毒都有抑制效果，例如伊波拉、新冠病毒、 MERS、SARS等， 研究也發現，瑞德西韋的體外抗病毒活性最強。國衛院也在日前成功自行合成瑞德西韋。

「雖然無法完全保證其藥效，但它是現階段美國能使用的、最有效的藥，」華裔醫學家何大一(David Ho)在美國新冠肺炎的視訊會議上說。他以發明愛滋病雞尾酒療法聞名，目前正領軍哥倫比亞大學研發對抗新冠病毒的藥物和抗體。

目前瑞德西韋在大陸有個760人的大型臨床試驗，預計4月可結束。在台灣，北中南3家院所也正進行相關的藥物臨床試驗，張上淳指出，目前瑞德西韋用在新冠病毒中度或重度感染(非呼吸衰竭)的病患，效果還不錯，發燒狀況獲得改善。

研發瑞德西韋的藥商也在聲明中指出，瑞德西韋是一種試驗性藥物，迄今為止僅有極少數感染新冠病毒的患者使用過，因此對其療效尚無足夠充分的了解，結論是，「目前不足以確保藥物能被廣泛使用」。

蘇一峰也提到，瑞德西韋算是新藥，臨床上還需進一步驗證，才能確保有效且安全。

洛匹那韋/利托那韋（lopinavir/ritonavir）是用來治療愛滋病的抗病毒藥物，可以阻斷某些病毒複製所需的酵素、降低病毒量，在SARS及MERS時就有過臨床試驗，因此也最早被納入大陸《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》中。像新加坡、日本、泰國及台灣，都曾用來治療新 冠肺炎。

譬如1月底，中國國家衛健委專家確診，發現服用愛滋病治療藥物1天後就好轉；泰國曼谷1家醫院也將洛匹那韋/利托那韋與抗流感藥物配合使用，治癒了1位女性新冠肺炎患者；日本鑽石公主號郵輪的確診患者，有部分也進行愛滋藥物的知情同意治療，結果1位有效。不過，由於接受治療患者數量太少，雖然有正面結果，整體療效仍尚未有結論。

疫情不斷延燒，研發及測試新藥，是各國齊心努力的目標。（圖片來源：pixabay）

今年3月19日刊登在《新英格蘭醫學期刊（NEJM）》的研究結果，給了洛匹那韋/利托那韋重重一擊。

這份來自湖北武漢金銀潭醫院的199例患者研究發現，在新冠病毒感染重症患者中，洛匹那韋/利托那韋未能顯著改善臨床狀況、降低死亡率，也不能減少咽喉部檢出的病毒RNA，甚至與標準治療組相比，洛匹那韋/利托那韋組的胃腸道不良事件（包括噁心、嘔吐和腹瀉）更常見，NEJM發表評論說，「試驗結果令人失望。」洛匹那韋/利托那韋證實治療武漢肺炎無效。

另外，抽取確診者康復後的血漿和其所含的免疫球蛋白，用來作為其他新冠病毒感染患者治療。是美國食藥署正在考慮的新做法。「緩不濟急、幫助有限，」張上淳提到，因為可提供這類血漿的病人數不多，也無法應付大量且緊急狀況，倒是可以復原細胞，在體外培養出抗體，再植入人體，目前已進行臨床試驗中。

新藥開發分秒必爭，各國齊心協力投入藥物臨床試驗，因為，多一分機會，就能搶救更多正在跟生命拔河的人。

(中時電子報)