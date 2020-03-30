大陸中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組30日召開會議。會議指出，當前鞏固疫情防控成果，防止出現防控漏洞，要突出做好無症狀感染者監測隔離和治療，有針對性加大篩查力度，將檢測範圍擴大至已發現病例和無症狀感染者的密切接觸者、重點地區和人群等。

一旦發現無症狀感染者，要立即按「四早」要求，嚴格集中隔離和醫學管理，公開透明發布信息，盡快查清來源，對密切接觸者也要實施隔離醫學觀察。抓緊在疫情重點地區抽取一定比例樣本，開展無症狀感染者調查和流行病學分析研究，完善防控措施。

會議指出，當前我國境內疫情防控向好態勢繼續鞏固，覆工覆產積極有序推進，成績來之不易。但全球疫情正處於大流行階段，任何國家都不能獨善其身。不允許為了追求病例零報告而瞞報漏報，這既有利於引導公眾做好防護，也有利於積極有序推動覆工覆產。要繼續做好疫情跨境輸入輸出防範。

會議續指，要有針對性加大無癥狀感染者篩查力度，將檢測範圍進一步擴大至新冠肺炎病例和已發現的無癥狀感染者的密切接觸者、有特殊要求的重點地區和重點人群等。一旦發現無癥狀感染者，要立即按“四早”要求，嚴格集中隔離和醫學管理，公開透明發布信息，堅決防止遲報漏報，盡快查清來源。

對密切接觸者也要實施隔離醫學觀察。抓緊在疫情重點地區抽取一定比例樣本，開展無癥狀感染者調查和流行病學分析，研究完善防控措施。同時，做好患者出院後按要求覆查，加強覆陽人員醫學管理等工作。

(中時 )