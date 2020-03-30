英國金融時報30日發表社論指出，川普政府的戰略和對外傳達訊息缺乏一致性，對美國疫情失控，川普要負很大責任。

社論表示，美國總統川普(Donald Trump)想讓美國在復活節，即4月12日前恢復經濟活動，儘管白宮應對新型冠狀病毒特別小組關鍵成員佛奇(Anthony Fauci)等專家都認為，美國的新型冠狀病毒肺炎（Covid-19，即2019冠狀病毒病）病例數可能在5月之前都不會見頂。川普沒有說是什麼樣的計算支援他定下這一目標：“我只是覺得這是個好日子。”但不難想像，在即將迎來大選之際——這場大選可能取決於外界如何評價川朗普政府應對這次公共衛生危機，以及因此造成的經濟衰退的表現——川普想讓市場以及美國經濟再次回到增長軌道上，而且要快。

社論指出，許多國家都在努力解決同樣的問題。但川普看似隨意定下的讓數百萬人復工的目標日期，不僅有悖於公共衛生專家所說的減緩病毒傳播的必要舉措——實施嚴格的居家隔離政策，還可能導致美國很容易出現危險的第二波傳染，遭遇經濟進一步收縮。

文章還強調，新冠肺炎疫情的爆發暴露了美國在治理、經濟和社會保障方面數十年的積弊。即便如此，世界衛生組織(World Health Organization)上周警告稱這個全球最大經濟體有“可能”成為這場大流行病的新中心，對於這一論斷，川普政府要負很大一部分責任。

社論表示，在遏制疫情方面，白宮缺乏連貫的策略，對外傳達的訊息也不一致。川普經常在記者會上反駁政府的衛生專家。隨意處理公私合作關係。許多行業的企業基本上只能自行決定何時和如何提供幫助，以及對於推薦措施中遊移不定的目標，它們應該執行哪些部分。

在川普的這種應對下，地方和州領導人基本上只能自行決定何時關閉學校和辦公場所，何時下令隔離。結果導致了五花八門的應對策略，以及地方領導人爭奪稀缺但至關重要的醫療資源。

紐約州州長郭謨(Andrew Cuomo)最近指出，這個州需要3萬台呼吸器，而聯邦政府只提供了400台。郭謨沒有在這場國家危機期間明確批評總統，只建議或許應該由聯邦政府來選出，哪幾千人將因設備短缺而死亡。

占地廣闊且人口密集的紐約市已成為美國新冠肺炎疫情的中心。隨著紐約市確診病例數幾乎每3天翻一番，郭謨展現了一種與特朗普截然不同的、令人安心的領導風格。

在郭謨的例行新聞發佈會上，他詳細地向紐約人民傳達當下情況、公共衛生建議和經濟指導，這些都是基於與各種專家的及時溝通。在紐約，這位州長建議，這可能意味著較不易感的年輕人可以比其他人更早地復工。但他指出對策必須有針對性：對紐約有用的措施“可能不適合塔爾薩”。

地區差異值得深思。但在國家層面上，由一位尊重科學專家、瞭解什麼對實體經濟——而不僅僅是華爾街——最有利的總統，對外傳達一致的訊息，對於遏制這場大流行病所造成的重大公共衛生、商業和勞動力代價至關重要。遺憾的是，這樣的訊息不太可能來自川普。這是一個重大風險，不僅是對美國，對世界也是如此。

(中時 )