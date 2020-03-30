潤泰新（9945）2019年度拜旗下轉投資的潤成控股轉投資的南山人壽獲利激增所賜，全年財報表現令人驚豔，全年營收達172.58億元，刷新史上新高紀錄，EPS達9.35元；今（30）日召開董事會決議，擬配發去年度股利包括1元現金、5元股票，總共6元。

潤泰新今天董事會決議去年度股利，將發放盈餘分配之現金股利每股為1元，以及盈餘轉增資配股每股為5元。

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