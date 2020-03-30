潤泰新去年EPS達9.35元 股利配發1元現金、5元股票總共6元 20:102020/03/30 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 潤泰新（9945）2019年度拜旗下轉投資的潤成控股轉投資的南山人壽獲利激增所賜，全年財報表現令人驚豔，全年營收達172.58億元，刷新史上新高紀錄，EPS達9.35元；今（30）日召開董事會決議，擬配發去年度股利包括1元現金、5元股票，總共6元。 潤泰新今天董事會決議去年度股利，將發放盈餘分配之現金股利每股為1元，以及盈餘轉增資配股每股為5元。 (工商 ) #潤泰新 #EPS #元現金 #元股票 #總共 也許您會感興趣 推薦閱讀 茂達配息4.3元 買庫藏股1,200張 04:102020/03/26 證券．權證 美亞去年稅後淨利賺4.36億元、年增45.33％ 11:012020/03/26 財經 《業績-電腦設備》維田去年營運創4高，EPS 3.01元、擬派利2.5元 12:502020/03/26 財經 惠光去年EPS 2.67元 配息1.8元 14:302020/03/26 財經 亞昕國際2019年財報出爐 獲利腰斬、EPS 0.34元 14:302020/03/26 財經 雙鍵去年EPS2.52元 配息1.2元 14:412020/03/26 財經 日電貿配息3.5元 現金殖利率直逼10％ 15:432020/03/26 財經 日電貿配息3.5元 現金殖利率近10％ 01:152020/03/27 證券．權證 智邦 啟動觸底反彈 04:092020/03/29 證券．權證 泓瀚配息1.5元 現金殖利率6.78％ 14:132020/03/30 財經 財經熱門新聞 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 財經 - 工商 停牌原因揭曉！裕隆去年大虧244億元 首度減資彌虧 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。