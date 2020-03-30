陳以文演技精湛，網友直呼眼神好可怕。（八大提供）

任容萱正與王子和拍新戲《覆活》。（八大）

台視、八大原創戲劇《覆活》28日首播，在全台傳統媒體與新媒體平台共吸引超過383萬人收看，首播當天「覆活」更躍上Google搜尋趨勢全國第二！第一集播出後，網路熱議金馬影帝陳以文的駭人眼神、「沒台詞更勝台詞」，對於劇中配樂及鏡頭運用，PTT上好評不斷，甚至有網友意外發現，關掉燈光看戲猶如欣賞電影規格作品，立刻引起不少人跟進響應「關燈版」觀劇樂趣。

《覆活》故事開端，從男主角邱勝翊追查預知夢境死亡的人開始，19年來想要阻止惡夢成真但永遠晚一步，直至遇見任容萱才翻轉宿命。在第一集後段，陳以文露臉闖進民宅綁架一名女子，劇情進入緊張氣氛，即使沒講半句話的他，光是眼神足以殺人，最後陳以文無法得逞逃走，與任容萱四目相對時，網友們都忍不住驚呼「眼神太可怕」。

上週六首播同時，《覆活》官方粉絲團也舉辦映前映後直播，邱勝翊、任容萱、吳岳擎及林鶴軒參與，並回應觀眾即時問題。有網友提問劇情中，邱勝翊和任容萱擁抱道別時，他留下的大顆淚珠是真的嗎？對戲的任容萱立刻跳出來做證，表示是真的眼淚而且就那麼大顆淚珠，她印象非常深刻。首集緊湊劇情一播完，粉絲敲碗迫不及待想追第二集，對此任容萱賣關子說：「下集和陳以文有更激烈的對手戲，一定要準時鎖定！」

對於首播成績，邱勝翊、任容萱表示很開心，邱勝翊說：「很感謝大家的支持，接下來會繼續更努力宣傳。」第一集播出後，他發現除了原有的鐵粉之外，意外增加新的粉絲族群都來留言私訊，「他們很驚訝，看到我跟以往不同的形象跟突破！」給他很大的鼓勵支持！

(中時 )