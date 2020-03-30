開南先發投手許峻暘在108學年UBL公開男生組一級冠軍賽表現出色。（陳怡誠攝）

108學年度UBL大專棒球聯賽公開男生組一級冠軍賽，開南大學靠著先發投手許峻暘狂飆14K，加上5局下灌進4分，拉開了和國立體大的分差，終場開南8比2擊退國體，繼2017年（105學年度賽季）封王後，再度稱霸UBL公開男一級。

開南先發投手許峻暘延續昨日隊友余謙完投9局16K的好投，今天主投8局飆出14次三振，只出現2次四壞保送，投球數113球，成為致勝功臣之一；9局上開南由詹曜銘關門，也投出了3次三振，整場比賽開南投手累積17K，超越昨天準決賽余謙單場16K，且國體在張恆9局上吞三振後，9個棒次全部都有三振紀錄。

開南此役投打均優，楊皓然、莊凱文及5局下上場代打建功的阮杰熙，都利用手中的棒子敲回分數；國體過去7度打進大專棒聯冠軍賽都順利帶走冠軍，如今睽違5年重返冠軍賽，可惜全場只擊出4支安打，無奈未能延續UBL冠軍賽必勝的紀錄。

(中時 )