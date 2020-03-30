繼台美以口罩換防護衣原料後，台澳也達成相互採購口罩和酒精原料的共識，外交部今晚表示，有關台澳防疫合作案，我國與澳洲相互採購防疫物資原料，確保兩國民眾防疫需求。外交部居中協助聯繫協調，本案樂見台澳互惠受益，增進雙邊情誼。

經濟部今天表示，台灣與澳洲達成防疫物資合作，澳洲向台灣採購3噸不織布，台灣則向澳洲購買100萬公升的酒精原料。

外交部發言人歐江安表示，澳洲長年自我國採購口罩相關材料，同時也是我國重要酒精原料產地，臺澳雙方各具有重要防疫物資的原料。

在當前世界各國對相關原料需求大增下，她說，為確保兩國民眾均有充足防疫物資，我國與澳洲經由互相提供優惠價格採購所需原料，共同攜手對抗武漢肺炎疫情的蔓延。

歐江安指出，澳洲是臺灣重要的理念相近夥伴，在印太地區同享自由民主、法治人權等普世價值。自武漢肺炎疫情爆發以來，兩國一直維持密切合作，至盼早日終結疫情擴散，繼續深化雙邊全方位的夥伴關係與貿易產業往來。

(中時 )