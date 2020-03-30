廈門航空：取消所有兩岸航班至5月2日 20:212020/03/30 旺報 陳君碩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廈門航空。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為防控疫情輸入，廈門航空今天公告，即日起到5月2日，取消兩岸航線所有航班。 廈門航空30日公告稱，為因應公共安全防控工作，廈門航空自2020年3月30日起至5月2日止(含)，取消兩岸航線所有航班，受到影響的旅客，可聯繫原購票處辦理非自願退票，請旅客在出發前再次確認廈門航空最新動態，以確保順利。 公告稱，5月3日之後的廈航兩岸航班執行計劃將後續更新。 (旺報 ) #航空 #廈門 #廈門航空 #航班 #5月 也許您會感興趣 推薦閱讀 台鐵遭批防疫不積極 交通部：拚在5月前全面量體溫 15:372020/03/26 生活 「金門航空」鬧雙包 2空官校友放話對槓 16:442020/03/26 生活 大陸民航局：疫情防控期間 繼續調減國際航班量 20:062020/03/26 兩岸 馬祖第二家航空公司 預計2022年進駐 21:282020/03/26 生活 金門航空鬧雙包 空官校友互槓 01:162020/03/27 地方新聞 華信2022進駐馬祖 鄉親期待 01:162020/03/27 地方新聞 航空業亟需救命錢 04:092020/03/29 專題周報 武漢解封倒數 鄂鐵空運漸恢復 04:102020/03/29 兩岸要聞 八大行庫備500億 金援航空業 04:102020/03/30 財經要聞 南航國內客運航班 運營逐步恢復 09:572020/03/30 兩岸 兩岸熱門新聞 國台辦哀悼郝柏村 讚郝民族情懷深厚、反台獨 - 時政 - 旺報 廈門航空：取消所有兩岸航班至5月2日 - 兩岸 - 旺報 全球新冠確診日增10萬例 專家：有些失控了 - 兩岸 陸半導體遇冷 無競爭力企業難融資 - 焦點新聞 - 旺報 郝柏村生前訪北京強調：抗日戰爭是由蔣中正領導 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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