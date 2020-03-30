為防控疫情輸入，廈門航空今天公告，即日起到5月2日，取消兩岸航線所有航班。

廈門航空30日公告稱，為因應公共安全防控工作，廈門航空自2020年3月30日起至5月2日止(含)，取消兩岸航線所有航班，受到影響的旅客，可聯繫原購票處辦理非自願退票，請旅客在出發前再次確認廈門航空最新動態，以確保順利。

公告稱，5月3日之後的廈航兩岸航班執行計劃將後續更新。

(旺報 )