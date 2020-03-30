衝一了！餐飲龍頭王品今年股東會大放送，紀念品打破過去兩年500元的的紀錄，將大手筆發出2200元餐飲禮券，而且「1股都能領」，由於最後過戶日是4月6日，如果想要買零股、花58元得王品2200餐券，明天是最後一個買進日。

王品昨日股價58元，乖乖買一張就要5萬8千元，不過這回「買1股就能領」，等於花58元就能賺2200元，報酬率高達38倍。網路上已經出現教學文章，股友們間更是瘋傳，這也讓王品股價今天在觀光類股一面倒中，逆勢上漲0.1元，表現獨樹一格。

以王品股東人數共約2.2萬人計算，此次發出的餐飲禮券價值逼近5000萬元，讓人相當有感，但也因為明天是最後買進日，不少股民已經在賭「王品明天會不會漲停」？

新冠肺炎重挫餐飲產業，不過王品倒是不寒酸，相較於去年股東會紀念品為500元現金抵用券，今年「翻倍再翻倍」，發出2200元餐飲禮券中，200元不限品牌，另外2000元則會設定品牌使用門檻，讓王品股東都能開心進旗下餐廳用餐。

不過王品提醒，王品提醒，不滿1000股的零股股東，必須「電子投票」或「親自出席」才能領取。

券商主管表示，新冠肺炎重挫內需，餐廳裡現在人都少了，王品「逆向操作」吸引廣大股東進場消費，雖然2200元看起來很多，但如果人願意進場消費，比苦等不到客人來得實際許多，這招「放小利釣大魚」的作法，值得同業們學一學。

(中時 )