武漢台商共214人於今（30）日於上海搭乘第2班「類包機」，已於晚間8點15分起飛，預計晚間9點50分返抵國門。

中華航空公司第2架接運滯留湖北國人返台的類包機，30日下午4時22分起飛前往上海浦東機場，在晚間9時50分返抵桃園機場，接運214名國人回台灣。在第2次返台專機上，因體溫過高被請下飛的孕婦，全家人也再一次的千里奔波，要趕上這次的類包機，前一天因證件 過期未能上機的陸配，也再補辦好證件後，順利上機。

華航第2架類包機同樣派遣波音777-300型客機飛航，前艙3名機師加後艙11名組員共同執勤。去程以CI503航班飛行，機上總共有19名旅客，其中有5名為返程隨機的醫護人員，他們到達浦東機場後不下機，跟隨回程CI504航班回台。

飛機30日下午拖到桃園機場D5停機坪整備，除了一般加油、運送機上使用物品外，桃園航勤公司的地勤人員拖了1個散裝貨箱到空橋樓梯旁邊，用人工搬運10多個大紙箱走上飛機上層客艙，研判應該為回程旅客需要使用的隔離衣、口罩等防疫物資。

在第2次返台專機中，原本已經搭上飛機，後來在飛機後推時，傳出一位孕婦體溫到37.1度要被請下飛機，後來全家3人決定一起下飛機，沒有能夠回台。這次一家人透過臉書表示，為了趕返台的類包機，從29日晚上7時就湖北出發，先坐大巴，再包小車，先趕到長沙黃花機場，搭機飛往上海，在30日早上11時抵達上海浦東機場，在機場內等候晚上的班機，希望能順利搭到返台類包機。

29日因「大通證」過期，未能登上首班類機的柯姓陸配，經過華航協助，在聯繫上海市台辦後，已於30日上午於上海市公安局出入境管理局取得單次簽注的大通證，順利搭上第2班類包機。

無獨有偶在30日第二班類班機名單中，又有2名陸配因「大通證」過期，無法辦理登機手續，且兩人都有孩童隨行。其中，李姓陸配8歲女兒在友人陪同下，先行返台。另一名陸配的3歲女兒也隨同暫留上海，因此最終完成登機手續的共計214人，此次華航兩班「類包機」共接回367名因新冠肺炎疫情而被迫滯留湖北超過2個月的國人。

(中時電子報)