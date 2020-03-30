勞動部今（30日）函釋，因應新冠肺炎疫情防疫措施而衍生出的「防疫隔離假」、以及因照顧家中有隔離或檢疫、校園預防性停課的「防疫照顧假」等假別，在計算平均工資時，這些實施的天數都必須要排除在外，而且這項解釋令可往前回溯至1月15日。

勞動部官員解釋，依照勞基法施行細則規定，普通傷病假、產假、家庭照顧假和其他等假別、以及留職停薪者，這些天數都必須排除平均工資的計算中，因為這些情況可能不會給薪，或是不是全薪，如果把這些計入平均工資，在計算上對勞工不公平，會拉低平均工資金額，所以勞基法施行細則排除這些天數納入平均工資計算。

部分地方勞工局處都有在詢問防疫隔離假和防疫照顧假是否排除平均工資計算，官員指出，考量到防疫隔離假、防疫照顧假是勞工在疫情期間，不得不配合防疫作業而必須配合的假別，因此參考過往規定，把這兩種防疫假別排除在平均工資計算的以外。

(工商 )