30日晚，國際奧委會官方發布聲明，宣布東京奧運會將於2021年7月23日開幕，8月8日閉幕，東京殘奧會將在2021年8月24日至9月5日舉行，​在奧運延後的消息宣布6天後，東京奧運會迎來新的開始。

(旺報 )