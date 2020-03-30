東京奧運新日程確定 20:412020/03/30 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 30日晚，國際奧委會官方發布聲明，宣布東京奧運會將於2021年7月23日開幕，8月8日閉幕，東京殘奧會將在2021年8月24日至9月5日舉行，在奧運延後的消息宣布6天後，東京奧運會迎來新的開始。 (旺報 ) #東京 #奧運 #奧運會 #奧委會 #開幕 也許您會感興趣 推薦閱讀 東奧延期 轉播媒體受重傷 04:102020/03/26 全球財經 東奧延後 運動概念股收紅 04:102020/03/26 證券．權證 美國飛魚呼籲大家關注運動員的心理健康 11:132020/03/26 體育 體育賽事延期 蘇貞昌指示體育署掌握 14:312020/03/26 政治 東奧延期 金牌夢難度更大！老將餘暉 對手是時間 01:162020/03/27 運動天地 莊智淵再拚一次 上演最後傳奇 01:162020/03/27 運動天地 東京籲宅在家 安倍夫人賞櫻挨轟 04:102020/03/28 國際大事 日本回收有多瘋狂？8萬噸家電垃圾煉成奧運獎牌 16:582020/03/29 日常 東奧延期 前球后按讚支持 21:272020/03/29 體育 東奧確定日期 改到明年7月23日 17:312020/03/30 國際 兩岸熱門新聞 國台辦哀悼郝柏村 讚郝民族情懷深厚、反台獨 - 時政 - 旺報 廈門航空：取消所有兩岸航班至5月2日 - 兩岸 - 旺報 全球新冠確診日增10萬例 專家：有些失控了 - 兩岸 陸半導體遇冷 無競爭力企業難融資 - 焦點新聞 - 旺報 郝柏村生前訪北京強調：抗日戰爭是由蔣中正領導 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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