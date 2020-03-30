潤泰全去年EPS飆新高達16.52元 股利為現金5元 20:492020/03/30 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 潤泰全（2915）受惠轉投資南山人壽大賺，去年EPS飆出新高，達16.52元；潤泰全今（30）日召開董事會決議去年股利配發一案，將發放現金股利達5元。 依潤泰全今（30）日收盤價68.2元計，現金殖利率達7.3％。 潤泰全去年財報表現亮眼，全年營收34.86億元，但受到轉投資多隻金雞母，尤其南山人壽、潤泰新等都貢獻獲利頗大，使得全年EPS高達16.52元。董事會決議配發股利，達5元現金。 (工商 ) #潤泰全 #潤泰新 #EPS #轉投資 #南山人壽 也許您會感興趣 推薦閱讀 母憑子貴！泰山去年獲利創高 擬配息0.9元 23:002020/03/26 財經 南山人壽數位服務 理賠一指搞定 01:152020/03/27 財經焦點 「世貿三館」地上權成功脫標！南山人壽以312.76億元得標 14:512020/03/30 財經 最精彩標案結果出爐 南山人壽砸312.76億元搶標 15:252020/03/30 財經 南山人壽再砸312億 標下世貿三館地上權 15:332020/03/30 財經 錢沒地方去 四大壽險搶世貿三館 16:122020/03/30 財經 《傳產》南山人壽搶到世貿三館 創近三年台北地上權最高總價 16:142020/03/30 財經 絕版珍藏世貿三館標售 南山人壽312億高價奪標 17:232020/03/30 財經 信義區標案南山連下兩城 世貿三館地上權案以312.76億搶下 18:172020/03/30 風格 潤泰新去年EPS達9.35元 股利配發1元現金、5元股票總共6元 20:102020/03/30 財經 財經熱門新聞 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 即時 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 就剩明天！58元買王品1股 爽拿2200元餐券 - 財經 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 青安房貸利率跌破1％ 買房好時機？小心成經濟泡沫亡魂！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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