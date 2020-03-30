潤泰全（2915）受惠轉投資南山人壽大賺，去年EPS飆出新高，達16.52元；潤泰全今（30）日召開董事會決議去年股利配發一案，將發放現金股利達5元。

依潤泰全今（30）日收盤價68.2元計，現金殖利率達7.3％。

潤泰全去年財報表現亮眼，全年營收34.86億元，但受到轉投資多隻金雞母，尤其南山人壽、潤泰新等都貢獻獲利頗大，使得全年EPS高達16.52元。董事會決議配發股利，達5元現金。

(工商 )

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