三峽區公所為因應新冠肺炎疫情持續升溫風險，造成可能引發所內感染導致行政癱瘓情事發生，及早規劃疫情持續發展辦公場所應變之措施，同時配合市府超前政策擬訂計畫並分階段以遠距辦公的模式規劃分區辦公與部分居家辦公提供相應的方案，並完成情境模擬演練。

三峽區長陳文俊表示公所目前已啟動「分區辦公」，將同仁分成A、B二組，分散風險，預防疫情擴大或出現隔離個案時，可以維持公務正常運作。並規劃「異地辦公」及「跨區辦公」，相關作業已逐項完備中。

現階段也完成遠端辦公相關網路連線及軟體安裝，於必要時可即時提供同仁「居家辦公」，人員於上班時間或執行職務時，應隨時保持通訊傳遞之暢通，並主動與直屬長官聯繫，適時報告工作結果，以維持基本核心業務運作。

目前疫情尚在控制當中，公所以未雨綢繆謹慎態度，備而不用，除1樓櫃台增設防護板外，並添購護目鏡、手套及消毒燈，提供櫃台人員使用，避免病毒入侵，疫情期間，入所人員務必配合戴口罩、量測體溫、非本所同仁一律禁止上2樓以上區域，以利杜絕感染病毒，並宣導防疫工作，人人有責。

因應新冠肺炎疫情發展的資訊整備措施，本所藉此機會同時把行政邁向E化的程度跨出一大步，以建立遠距辦公的彈性工作模式，作本所員工工作形式的新挑戰。

(中時 )