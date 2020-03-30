新北市政府招商不遺餘力，近又成功吸引欲擴充產能的大業集團旗下的安伯特實業股份有限公司進駐土城區，投資10億元，興建地上11層、地下3層的研發作業廠房，並於30日上午舉辦開工動土典禮。新北市副市長吳明機表示，廠房預計於111年完工，屆時將提供400個就業機會。

新北市約有400萬人口，是全台第一大城，市府希望能吸引更多企業進駐，推出「招商一條龍」服務，由各局處互相協助，加快申請流程，藉此吸引廠商在新北市設廠。

這次在土城設廠的安伯特實業股份有限公司專營汽車精品市場，包括汽車養護、創造舒適及便利、流行時尚等，公司也不斷投入資源在創新及改良上，在國內相當知名。

安伯特實業股份有限公司去年3月看上土城工業區一塊土地，透過新北市府協助，今年初便取得建照，時間不到一年，30日即展開動土典禮，預計耗資10億興建一棟地上11層、地下3層的研發作業廠房。

新北市經發局表示，此間廠房預計111年完工，將為當地提供400個就業機會，創造更多產業附加價值。

經發局強調，只要有廠商想進駐新北市，市府都會提供招商一條龍服務，讓雙方在最有效的溝通下達成共同目標，期盼未來能有更多企業進駐新北市。

(中時 )