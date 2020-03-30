東京都知事小池百合子30日晚間再度召開緊急記者會，宣布東京都至30日的確診數達443人，她要求民眾盡量夜間外出，更應避免到徹夜營業的酒吧、俱樂部、夜總會等特定宴客的場所。

小池表示，「厚生勞動省對策本部的群聚感染對策班指出，在感染途徑不明的病例中，許多患者都曾到從夜間營業到清晨的酒吧、夜總會等接待賓客的宴會場所。」

小池說，「這些場所正符合感染風險高的『3密』條件(密閉空間、人口密集的場所、密切接觸的場合），因此籲請民眾盡量避免出入這些場所。尤其是年輕人目前盡量不要去卡拉OK、Live House，中老年人盡量避免到酒吧、夜總會等招待賓客。」

她再度強調，東京都正面臨「疫情（感染）爆發的重大局面，能否抑止疫情擴大的重大局面」，呼籲民眾協助防止疫情擴大。

東京都28、29日連續兩天的單日確診數都超過60人，29日更高到68人，30日新增13人，使東京都至今的確診數達443人，其中有超過4成的患者感染途徑不明。

(中時電子報)