郝柏村辭世 胡幼偉問蔡總統這題 21:002020/03/30 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 郝柏村辭世胡幼偉在臉書發表感言(胡幼偉臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前行政院長郝柏村及前國防部副部長王文燮近日辭世。文化大學新聞系主任胡幼偉表示，蔡英文對已故日本藝文志村健表示哀悼，願不願意為王文燮上將和郝柏村的去世頒發褒揚令呢？在棺廓上覆蓋國旗？ 志村健因新冠肺炎過世，總統蔡英文在推特悼念志村健，感謝他帶給台灣民眾許多歡笑。 胡幼偉在臉書表示，現在的問題是，蔡英文對志村健的去世表示了哀悼，那她願不願意為王文燮上將和郝柏村的去世頒發褒揚令呢？還有，王與郝的告別式上，總統府同不同意在棺廓上覆蓋國旗呢？ (中時 ) #志村健 #郝柏村 #蔡英文 #王文燮 #胡幼偉 也許您會感興趣 推薦閱讀 志村健染新冠病況危急 辭退出道48年首演電影 09:552020/03/27 娛樂 「怪叔叔」志村健染新冠肺炎不治 享壽70歲 09:022020/03/30 娛樂 確診7天辭世！志村健搞笑48年人生謝幕 怪叔叔成絕響 10:402020/03/30 娛樂 志村健染新冠肺炎病逝 陳芳明憶當年...好感嘆 10:432020/03/30 政治 胡瓜、陽帆爭相模仿「怪叔叔」志村健紅遍台灣錄影帶市場 11:232020/03/30 娛樂 合體金城武！就愛寶島美食 志村健來台最後身影曝光 13:502020/03/30 娛樂 郝柏村指 兩岸終究是要和解、不能打 16:212020/03/30 政治 志村健上月慶生70大壽竟成永別 哥聞死訊在家門前痛哭 16:552020/03/30 娛樂 哥就是乾脆！小34歲女主播討賓士 志村健爽砸450萬日幣 17:352020/03/30 娛樂 歷史拆散的家族：郝柏村在大陸的弟妹與祖居 19:182020/03/30 政治 政治熱門新聞 要換掉陳時中？最新民調出爐 網大驚 - 政治 韓國瑜一個動作 高雄里長近距離發現真面目 - 政治 韓國瑜宣布 高雄市高中以下暫不對外開放 - 政治 罷韓傻了！藍營內部民調曝光..韓成功解危機？ - 政治 郝柏村逝世！為台灣留下這項世界最好的政策 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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