前行政院長郝柏村及前國防部副部長王文燮近日辭世。文化大學新聞系主任胡幼偉表示，蔡英文對已故日本藝文志村健表示哀悼，願不願意為王文燮上將和郝柏村的去世頒發褒揚令呢？在棺廓上覆蓋國旗？

志村健因新冠肺炎過世，總統蔡英文在推特悼念志村健，感謝他帶給台灣民眾許多歡笑。

胡幼偉在臉書表示，現在的問題是，蔡英文對志村健的去世表示了哀悼，那她願不願意為王文燮上將和郝柏村的去世頒發褒揚令呢？還有，王與郝的告別式上，總統府同不同意在棺廓上覆蓋國旗呢？

(中時 )