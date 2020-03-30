台中市大里區與太平交界處的新仁路與永豐路口日前發生1起死亡車禍，台中市議員林德宇30日邀市府交通局、警察局及大里區、太平區公所等單位到場會勘，要求警方落實管制新仁路禁行大貨車路段及時段，並改善路口標線，避免再發生憾事。

日前在新仁路、永豐路口傳出1對母子遭大貨車撞擊車禍，造成母亡子傷的悲劇。據了解，車禍肇因疑似因大貨車司機因視覺死角，未注意這對騎機車的母子，停在大貨車的左前方，導致撞擊車禍。林德宇邀集相關單位現場會勘，並針對路口的交通動線進行檢討，議員李天生及張滄沂及附近多名在地里長也到場關心。

林德宇表示，經現勘交通現況並聽取與會人員建議後，一致要求警察局霧峰分局及太平分局要嚴格執法，現行公布的新仁路一段禁行大貨車路段及時段，一定要落實管制。

此外，林德宇並要求市府交通局於一周內完成該路口道路停止線退縮改善，增加車輛轉彎時的空間避險。

(中時 )