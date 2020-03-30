土城醫院將於近日試營運，將提供土城、樹林、三峽、鶯歌共120萬名居民最優質的醫療服務。（張睿廷攝）

新北市立土城醫院近日已完成結構工程並取得用水、配電，將於4月23日試營運，新北市長侯友宜30日下午帶領市府團隊到院視察收尾進度，確保土城醫院能如期營運。侯友宜表示，土城醫院一年可提供80萬人次門診、20萬次病床數，服務土樹三鶯120萬市民。

新北市府從101年就開始籌設土城醫院，經都市計畫舉得用地後，遇到疊葬遷移及水土保持等諸多問題，但市府逐一克服後，終在103年7月與長庚簽約，104年動工，下月正式完工。

侯友宜表示，土城醫院有長庚醫療團隊進駐，醫療、服務系統與林口長庚標準相同，每年可提供85萬門診人次、5萬急診人次、20萬的住院床日，可服務土城、樹林、三峽、鶯歌約120萬人口。

侯友宜說，土城醫院將提供在地居民完善的醫療資源，除為一般民眾服務外，土城醫院也將盡身為公立醫院的社會責任，將不對身心障礙者、70歲以上長者收取掛號費。

侯友宜提到，土城醫院功能多元，同時融合社區醫療、急重症醫療、整合性醫療，能在疫情高漲的現階段加入新北防疫團隊，等於是給市民與醫療人員注入一劑強心針。

新北市議員江怡臻表示，土城醫院在兒童特色病房牆上刻有專屬彩繪，顛覆民眾對醫院的想像，讓爸媽與孩子能在舒適環境中休養；未來也積極爭取與樹林、鶯歌的交通接駁車，讓醫院與民眾的連結更加緊密。

衛生局長陳潤秋指出，土城醫院基地面積9250坪，總樓地板面積為4萬1996坪，為地下3層、地上15層建築，規劃39個醫療專科，總床數達1058床的地區醫院。

衛生局表示，土城醫院是採黃金級綠建築、銀及智慧建築標準所建，總投資額達67億，是國內投資金額最大的BOT醫院，將為地方居民提供強大的醫療服務。

(中時 )