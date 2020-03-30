30日11時40分許，大陸T179次列車途經京廣鐵路湖南省郴州市永興縣高亭司鎮永華村路段時，因附近山體滑坡，撞上坍方體，發生火車脫軌起火的意外事故。截至目前，事故已造成1人死亡、4人重傷，123人輕傷。

據廣鐵集團表示，發現坍方後，T179次列車司機採取緊急制動措施，列車撞上坍方山體，導致機後第一節發電車起火，第二至六節車廂脫軌傾覆。經鐵路部門和地方消防官兵撲救，發生事故的列車發電車火災已撲滅，鐵路部門安排車上部分旅客轉乘高鐵。

(旺報 )