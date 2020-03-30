京廣鐵路火車脫軌 已造成1死127傷 21:552020/03/30 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 30日11時40分許，大陸T179次列車途經京廣鐵路湖南省郴州市永興縣高亭司鎮永華村路段時，因附近山體滑坡，撞上坍方體，發生火車脫軌起火的意外事故。截至目前，事故已造成1人死亡、4人重傷，123人輕傷。 據廣鐵集團表示，發現坍方後，T179次列車司機採取緊急制動措施，列車撞上坍方山體，導致機後第一節發電車起火，第二至六節車廂脫軌傾覆。經鐵路部門和地方消防官兵撲救，發生事故的列車發電車火災已撲滅，鐵路部門安排車上部分旅客轉乘高鐵。 (旺報 ) #列車 #坍方 #事故 #部門 #電車 也許您會感興趣 推薦閱讀 中職》樂天桃猿出沒桃捷 彩繪列車上路 15:022020/03/27 體育 國道1號彰化北上2大6小車追撞 4人輕傷 16:392020/03/27 社會 上海至武漢鐵路交通今早復駛 送外地武漢旅人回家 14:262020/03/28 兩岸 從武漢啟程 中歐班列再出發 04:092020/03/29 焦點新聞 不得不正視的簡約奢華 04:102020/03/29 生活新聞 女大生闖鐵道遭撞無生命跡象 行車延誤1小時 17:522020/03/29 社會 交通大執法見成效 南市每日事故傷亡數字下降 11:292020/03/30 社會 勞動節疏運 高鐵加開60班列車 12:322020/03/30 生活 湖南火車出軌翻覆 疑土石流沖擊車頭起火 17:002020/03/30 國際 京廣鐵路湖南段脫軌翻車致1死 20:372020/03/30 兩岸 兩岸熱門新聞 藉防疫做政治宣傳？華春瑩：陰陽怪氣的風涼話 - 兩岸 廈門航空：取消所有兩岸航班至5月2日 - 兩岸 - 旺報 全球新冠確診日增10萬例 專家：有些失控了 - 兩岸 郝柏村生前訪北京強調：抗日戰爭是由蔣中正領導 - 兩岸 美權威刊物專訪陸疾控高層：美歐防疫犯了最大錯誤 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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