台南市鹽水區的南榮科技大學停辦，向教育部申請「大專院校轉型及退場基金」融資案，用以支付該校126名教職員工薪資、遣散費合計5560萬元，成為該基金成立來首例，今天已經悉數匯入帳戶。

南榮科技大學受到少子化衝擊，又曾爆發賣假學歷事件，影響辦學，去年5月起就無法給付教職員工薪資，遭到教育部勒令學校從今年2月底停辦，學校無法繼續營運，董事會無力籌措資金，支付積欠教職員工欠款。

台南市政府勞工局指出，事件爆發時，除告知校方相關勞動法令及大量解僱勞工保護法相關規範外，並召集學校職員說明相關處理進度，勞工局長王鑫基表示，與勞動部、教育部、勞工保險局及南榮科大代表研議後，採「退場基金」融資及「工資墊償」雙軌並行，以加速解決勞工被積欠勞動債權問題。

王鑫基說，教育部在3月12日通過南榮科大申請「大專校院轉型及退場基金」融資案，勞工局立即向教育部反映，請台灣銀行協助，加速行政作業，台銀在25日與南榮科大完成簽約手續，今直接撥付，後續將依法定期繳交融資利息並攤還本金。

(中時 )