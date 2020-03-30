上週五（27日），裕隆宣布因有重大訊息今暫停交易。當時市場便盛傳是因為去年財務的虧損幅度驚人，很有可能會一次提列，並進行減資，健全財務。結果證實果真如此，但一次虧掉1.5個股本，還是令人意外。但裕隆董事長嚴陳莉蓮，可能因此能再延續台灣的汽車自有品牌之路。

嚴凱泰在2018年底因食道癌病逝之後，嚴陳莉蓮迅速被推舉成為裕隆集團的董事長，承襲丈夫的遺志。裕隆集團旗下事業有裕隆汽車、中華汽車工業、納智捷汽車、裕日車、嘉裕西服等。一開始嚴陳莉蓮採取了活化資產的做法，如去年五月，裕隆旗下轉投資事業元文投資，轉售給台元紡織旗下的翔韋投資，交易金額達115.5億元。

當時股市也對這些變革不吝給予掌聲，大約200多天的日子，裕隆、裕日車、中華車三家上市公司的股價從8%到22%，市值增加一共增加228億元，對穩定裕隆集團的軍心，功不可沒。

但在這些光彩之下，卻依然有陰影存在，裕隆所投資東風裕隆、台灣納智捷及華創電車的虧損仍揮之不去。東風裕隆2010年進軍大陸，以納智捷的自有品牌，當年就提前達成10萬輛的年銷量，但之後的年銷量就逐年下滑，到2018年銷售量已不到一萬輛，已完全達成不了經濟規模。

畢竟大陸現在是全球最大的汽車市場，全球各大車廠品牌的逐鹿之場，而為了全新自主研發的自主品牌「納智捷」，2009年成立車研機構華創車電，也就此成了一個尾大不掉賠錢貨。去年九月華創的董事長兼裕隆集團副執行長的陳國榮請辭，同時也推出優離優退方案，華創是納智捷的核心，而裕隆投注龐大資金，支持華創包括在引擎、底盤及車電等技術研發，裕隆這個動作本讓人原以為裕隆將放棄納智。

但去年底裕隆再注資78億元到華創，今年2月初，華創車電以技術人才作價，鴻海出資79.44億元，雙方合作成立總資本額155.76億元的新公司。並不再只為納智捷代工，現在則採開放平台，開始為各車廠代工。這次裕隆與鴻海合作，可說是讓嚴陳莉蓮鬆了一大口氣。最主要就是為資金短缺的華創找到活水。而台灣的汽車自有品牌之路，也不致就此中絕。

(中時電子報)