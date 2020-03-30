柯有倫與老婆一起拿出超音波宣佈有寶寶的好消息。（摘自臉書）

39歲的柯有倫要當爸了！他2018年11月和老婆Donna結婚，隔年3月29日在香港舉行婚禮，選在29日婚禮1周年紀念日，他在臉書公開老婆的超音波照片，正式宣布好消息：「我們家即將在夏天迎接一個新成員！」他透露老婆已經懷胎五個多月，已有兩個小孩的好友周杰倫也以過來人身份傳授心得：「周董有特別交代，這時期不能讓太太提重物！」

他說，夫妻倆對懷孕生子沒有特別規劃，一切是順其自然，老婆是在他出國工作回到家時跟他分享這個喜訊，「當下只覺得不可思議，兩個人都熱淚盈眶」，他感覺在天上的爸爸柯受良有保佑，家中的長輩得知好消息後也很開心！他感謝家人和大家一路來的支持，「今年是一個很特別的年，大家都辛苦了，讓我們一起渡過這艱難的時期，祝福大家都健康、平安」。

他也透露太太懷孕後的胃口不錯，口味沒有特別的變化，最近都是他親自下廚做菜，「太太最喜歡吃我炒的青椒牛肉跟番茄炒蛋！」他跟老婆還沒有開始準備小朋友的相關物品，連嬰兒床都還沒買。他今年將推出單曲，也將拍一部電影。

(中時 )